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Новый фильм автора «Поезда в Пусан» Ен Сан-хо «Чон-и» вышел на стриминге Netflix

Общество
Новый фильм автора «Поезда в Пусан» Ен Сан-хо «Чон-и» вышел на стриминге Netflix

Премьера фантастической драмы «Чон-и», автором которой выступил режиссер фильма «Поезд в Пусан» Ен Сан-хо, состоялась на американской стриминговом сервисе Netflix.

Как сообщает «Культуромания», действие проекта разворачивается в предполагаемом будущем, когда человечество под давлением катаклизмов было вынуждено переселиться на космические станции.

Между такими колониями впоследствии развязалась война, которая не прекращалась десятилетиями. В Центре сюжета окажется наемница Чон-и, мозг которой может стать ключом к победе в нескончаемом противостоянии. Главные роли в проекте исполнили Кан Су-ен, Ким Хен-джу, Рю Ген-су и другие.
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