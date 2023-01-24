Новый фильм автора «Поезда в Пусан» Ен Сан-хо «Чон-и» вышел на стриминге Netflix

Премьера фантастической драмы «Чон-и», автором которой выступил режиссер фильма «Поезд в Пусан» Ен Сан-хо, состоялась на американской стриминговом сервисе Netflix.
Как сообщает «Культуромания», действие проекта разворачивается в предполагаемом будущем, когда человечество под давлением катаклизмов было вынуждено переселиться на космические станции.
Между такими колониями впоследствии развязалась война, которая не прекращалась десятилетиями. В Центре сюжета окажется наемница Чон-и, мозг которой может стать ключом к победе в нескончаемом противостоянии. Главные роли в проекте исполнили Кан Су-ен, Ким Хен-джу, Рю Ген-су и другие.