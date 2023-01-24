Казанская полиция поймала обманувшего пенсионерку мошенника

Пенсионерке в Казани на домашний телефон поступил звонок от дамы, которая выдала себя за ее внучку и сообщила, что попала в беду и ей нужна помощь. Затем 83-летней казанке позвонил неизвестный мужчина и потребовал денег за помощь внучке.
Как информирует издание «KAZANFIRST», звонивший незнакомец заявил, что для решения вопроса нужно передать ему 500 000 рублей. Пенсионерка согласилась отдать деньги, к ней приехал молодой мужчина и забрал требуемую сумму.
Однако вскоре подозреваемого в мошенничестве курьера задержали правоохранители. Злоумышленником оказался 21-летний местный житель. Он признал свою вину.
В отделе полиции «Сафиуллина» завели уголовное дело по статье «Мошенничество». С фигуранта взяли подписку о невыезде, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Казани.