Казанская полиция поймала обманувшего пенсионерку мошенника

Пенсионерке в Казани на домашний телефон поступил звонок от дамы, которая выдала себя за ее внучку и сообщила, что попала в беду и ей нужна помощь. Затем 83-летней казанке позвонил неизвестный мужчина и потребовал денег за помощь внучке.