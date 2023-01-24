Bloomberg: США призывали Китай объясниться за поддержку Кремля в ходе СВО на Украине

Как выяснили в Белом доме, государственные предприятия КНР до сих пор якобы оказывают помощь Кремлю. При этом никаких подробностей по этому делу в США не представили. Однако там подчеркнули, что речь идет о военной и экономической сферах. В связи с этим в Вашингтоне усомнились в нейтральности Пекина в ходе украинского кризиса.