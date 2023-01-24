Bloomberg: США призывали Китай объясниться за поддержку Кремля в ходе СВО на Украине

Вашингтон в требовательной форме призвал китайское руководство дать объяснения по поводу поддержки Москвы в ходе спецоперации на Украине. Об этом рассказали журналисты Bloomberg.
Как выяснили в Белом доме, государственные предприятия КНР до сих пор якобы оказывают помощь Кремлю. При этом никаких подробностей по этому делу в США не представили. Однако там подчеркнули, что речь идет о военной и экономической сферах. В связи с этим в Вашингтоне усомнились в нейтральности Пекина в ходе украинского кризиса.
Ранее радио Sputnik сообщило о планах Вашингтона направить в ближайшее время Киеву танки Abrams. Уточняется, что поставки должны быть завершены до конца зимы.
Напомним, недавно на базе Рамштайн прошел саммит стран НАТО. В ходе мероприятия Германия и США так и не пришли к общему мнению по поводу поставок ВСУ немецких танков Leopard.