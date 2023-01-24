Бывшего сотрудника Минобороны осудили за получение взяток во время пандемии коронавируса

Бывшего сотрудника Министерства обороны России осудили за взятки во время пандемии коронавируса, пишет газета «Коммерсантъ».
Басманный суд Москвы вынес приговор экс-работнику ведомства Андрею Тулупову. Он отправится на восемь лет в колонию строгого режима за получение взяток и злоупотребление полномочиями.
По данным СМИ, мужчина работал главой управления имуществом спецпроектов Минобороны. Как пишет газета, он совершал махинации при закупках медоборудования для борьбы с COVID-19. Следствие установило, что закупки проходили по завышенным ценам через сингапурскую компанию Golden Way Global Solution Ltd и вьетнамскую фирму Visterlo Traiding Company Limited.