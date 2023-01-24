Павел Воля спародировал скандальное выступление Филиппа Киркорова

Сам Киркоров объяснил свое поведение желанием защитить поклонников, которых охранник не пускал к артисту. Многие россияне отметили, что певец стал часто попадать в скандальные ситуации. Подписчики в социальных сетях советуют исполнителю следить за своим поведением.