Павел Воля спародировал скандальное выступление Филиппа Киркорова

Комик Павел Воля спародировал скандальное выступление короля российской эстрады Филиппа Киркорова в Казахстане. Юморист облачился в колготки, шляпу и яркую жилетку.
Воля удивил зрителей юмористического шоу Comedy Club. Он вышел на сцену в скандальном наряде Киркорова. Затем комик взял у гостя цветы и в шутку отхлыстал ими гостей, напомнив о поступке певца, который ударил букетом охранника.
Сам Киркоров объяснил свое поведение желанием защитить поклонников, которых охранник не пускал к артисту. Многие россияне отметили, что певец стал часто попадать в скандальные ситуации. Подписчики в социальных сетях советуют исполнителю следить за своим поведением.