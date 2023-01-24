Вторую серию сериала The Last of Us от HBO посмотрели 5,7 млн зрителей

Стоит отметить, что рост аудитории телеканала стал пиковым за историю премьер драматических сериалов. Суммарное число просмотров первых двух серий The Last of Us перевалило за 24 млн и продолжает расти. Одним из ингредиентов такого успеха стало точное переложение на экран сюжета оригинальной игры.