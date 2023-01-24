Вторую серию сериала The Last of Us от HBO посмотрели 5,7 млн зрителей

Фантастический боевик с элементами ужасов The Last of Us, основанный на одноименной игре от американской студии Naughty Dog, привлекает все больше зрителей.
Как сообщает «Культуромания», второй эпизод сериала от HBO, главные роли в котором исполнили актеры Педро Паскаль и Белла Рамси, посмотрели 5,7 млн зрителей. Таким образом, число поклонников проекта увеличилось на 22%.
Стоит отметить, что рост аудитории телеканала стал пиковым за историю премьер драматических сериалов. Суммарное число просмотров первых двух серий The Last of Us перевалило за 24 млн и продолжает расти. Одним из ингредиентов такого успеха стало точное переложение на экран сюжета оригинальной игры.