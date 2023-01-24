Читателей Tencent привел в восторг ответ России на поставки западного оружия Украине

Несколько дней назад США объявили о новом пакете военной помощи для Киева, в который вошли боеприпасы к ЗРК NASAMS, системы противовоздушной обороны Eight Avenger, а также 59 БМП Bradley и 90 бронетранспортеров Stryker. Жители Китая отметили, что ответ российской стороны на эти действия не заставил себя ждать — два стратегических ракетоносца ВКС РФ Ту-160 устремились в Арктику, где провели 10-часовой полет над водами Северного Ледовитого океана, передает «ПолитРоссия».