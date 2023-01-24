В Петербурге рецидивист убил сестру и месяц хранил труп в соседней комнате

В полицию обратилась сестра потерпевшей, которая заявила, что девушка почти месяц не выходит на связь с родственниками. Когда стражи порядка пришли в квартиру, то нашли там тело женщины, накрытое одеялом. Труп направили в морг для проведения экспертиз.