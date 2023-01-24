В Петербурге рецидивист убил сестру и месяц хранил труп в соседней комнате

Тело жительницы Северной столицы России нашли в квартире дома на Кондратьевском проспекте. Как сообщает источник ФАН, к убийству может быть причастен ее родной брат.
Известно, что мужчина проживал с родственницей в трехкомнатной квартире. 24 декабря между ними произошла ссора, в ходе которой подозреваемый ударил оппонентку и оставил ее в соседней комнате.
В полицию обратилась сестра потерпевшей, которая заявила, что девушка почти месяц не выходит на связь с родственниками. Когда стражи порядка пришли в квартиру, то нашли там тело женщины, накрытое одеялом. Труп направили в морг для проведения экспертиз.
Подозреваемый находится в изоляторе временного содержание. Ранее его уже привлекали к ответственности по ряду статей УК РФ, в том числе за грабеж и незаконное хранение запрещенных веществ.