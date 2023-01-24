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Семь иностранных студентов арестовали за массовую драку в общежитии УрФУ

Происшествия
Семь иностранных студентов арестовали за массовую драку в общежитии УрФУ

Суд Екатеринбурга заключил под стражу семерых студентов-иностранцев за участие в массовой драке в общежитии Уральского федерального университета №2. Арестованных признали виновными в хулиганстве.

Всего правоохранители задержали 10 человек, одного из них признали невиновным и отпустили.

Причиной потасовки стала громкая музыка, а зачинщиками побоища были студент из Египта и уроженец Средней Азии. Позже к ним подключились приятели. Участники драки распылили огнетушители, использовали ножи и отломанные ножки стульев.

В результате инцидента пострадали два человека. Иностранным студентам также могут грозить отчисление и депортация.
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