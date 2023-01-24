Российский хоккеист «Коламбуса» Марченко забросил десятую шайбу в регулярном чемпионате НХЛ

Марченко отличился точным броском во втором периоде, реализовав большинство в формате «пять на четыре». Ассистентами заброшенной шайбы 22-летнего хоккеиста стали Джонни Годро и Патрик Лайне. Стоит отметить, что гол Марченко не помог «Коламбусу» одержать победу в матче. «Блю Джекетс» уступили «Калгари» со счетом 3:4 в овертайме.