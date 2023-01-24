Эстония угрожает блокадой: как долго Россия будет терпеть, обсудят в «Патриоте»

Конвенция ООН о территориальном море и прилежащей зоне разрешает прибрежным государствам в одностороннем порядке предпринимать подобные действия? Как долго Россия будет терпеть пощечины от прибалтийских карликов, ограничиваясь дипломатией? Не пора ли России начать досмотр судов в Балтийском и Черном морях, чтобы воспрепятствовать доставке оружия и боеприпасов на Украину? Литва уже блокировала сухопутные перевозки из России в Калининград — как она или ее чиновники были наказана за это Россией? Не пора ли России вообще разорвать отношения с Эстонией, Латвией и Литвой? Кто и как был наказан в Латвии и Эстонии за этноцид русского населения Прибалтики?