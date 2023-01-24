Эстония угрожает блокадой: как долго Россия будет терпеть, обсудят в «Патриоте»

Правительство Эстонии прорабатывает юридическую позицию по дополнительной прибрежной «прилежащей зоне» в Финском заливе в пределах 24 морских миль (44,4 км) от исходной линии территориального моря страны, заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу.
«Введение прилежащей зоны позволило бы Эстонии осуществлять контроль за соблюдением своих правовых норм, касающихся таможенных и налоговых вопросов, иммиграционных вопросов, санитарной сферы, а также защиты археологических предметов», — заявила глава бюро международного права министерства иностранных дел Эстонии Кристи Ланд.
Конвенция ООН о территориальном море и прилежащей зоне разрешает прибрежным государствам в одностороннем порядке предпринимать подобные действия? Как долго Россия будет терпеть пощечины от прибалтийских карликов, ограничиваясь дипломатией? Не пора ли России начать досмотр судов в Балтийском и Черном морях, чтобы воспрепятствовать доставке оружия и боеприпасов на Украину? Литва уже блокировала сухопутные перевозки из России в Калининград — как она или ее чиновники были наказана за это Россией? Не пора ли России вообще разорвать отношения с Эстонией, Латвией и Литвой? Кто и как был наказан в Латвии и Эстонии за этноцид русского населения Прибалтики?
На эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» ответят:
— профессор СПБГУ, главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич;
— независимый политический обозреватель Максим Рева;
— политолог, руководитель информационного агентства Baltnews Андрей Стариков.
Эфир состоится 24 января, во вторник, в 13:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
Мы также предлагаем коллегам использовать наши фото и видеоматериалы с пресс-конференций, опубликованные на нашем сайте.
Прямой эфир пройдет здесь.
Смотреть наши эфиры вы также можете на следующих площадках: Rutube, Telegram, YouTube, Яндекс.Дзен.
Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.
Контакты пресс-центра «Патриот»:
197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.
Аккредитация: presscenter@mediapatriot.ru
Для связи в WhatsApp и Telegram: +79006216038
Для звонков: +79992148054, +79006216038.