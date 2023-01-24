Уехавший в Израиль шоумен Семен Слепаков запел на иврите

Стоит подчеркнуть, что после отъезда из России Слепаков предпочел не следовать примеру некоторых коллег и воздержался от острых высказываний в адрес своей страны. Чего нельзя сказать о звезде «9 роты» Артуре Смольянинове✱ (признан в России иноагентом), о выходках которого ранее высказался актер Иван Охлобыстин.