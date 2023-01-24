Уехавший в Израиль шоумен Семен Слепаков запел на иврите

Актер, продюсер, музыкант и автор-исполнитель песен Семен Слепаков оказался в числе российских артистов, выехавших за рубеж после событий 24 февраля. Оказавшись в Израиле, экс-резидент Comedy Club неожиданно запел на иврите.
В Сети появился фрагмент выступления артиста, в котором он нецензурно высказался о своем отъезде из России. В определенный момент Слепаков начал петь на иврите, чем вызвал бурную реакцию зрителей.
Стоит подчеркнуть, что после отъезда из России Слепаков предпочел не следовать примеру некоторых коллег и воздержался от острых высказываний в адрес своей страны. Чего нельзя сказать о звезде «9 роты» Артуре Смольянинове✱ (признан в России иноагентом), о выходках которого ранее высказался актер Иван Охлобыстин.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами