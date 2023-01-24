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Грабитель пришел в ювелирный магазин в Балашихе с молотком и газовым баллончиком

Происшествия
Грабитель пришел в ювелирный магазин в Балашихе с молотком и газовым баллончиком

Правоохранители подмосковной Балашихи задержали 38-летнего жителя Электроуглей по подозрению в разбое. Злоумышленник ограбил ювелирный салон, расположенный на Пионерской улице города Балашихи.

Как пишет издание «Вести Подмосковья», посетитель попросил продавщицу показать ему украшения, а затем достал газовый баллончик и направил струю газа ей в лицо. После преступник молотком разбил витрину и, забрав драгоценности на сумму 600 тысяч рублей, сбежал.

Полицейские в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, определили личность грабителя и зафиксировали по камерам наружного наблюдения пути его отступления. После этого любителя драгоценностей задержали по месту жительства. При обыске в его квартире были найдены некоторые похищенные ювелирные изделия.

На пойманного мужчину завели уголовное дело по ст. 162 УК РФ (Разбой). Суд заключил фигуранта под стражу.
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