Грабитель пришел в ювелирный магазин в Балашихе с молотком и газовым баллончиком

Как пишет издание «Вести Подмосковья», посетитель попросил продавщицу показать ему украшения, а затем достал газовый баллончик и направил струю газа ей в лицо. После преступник молотком разбил витрину и, забрав драгоценности на сумму 600 тысяч рублей, сбежал.