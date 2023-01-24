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CSIS: оборонная промышленность США не готова к долгосрочному конфликту с Китаем

Армия
CSIS: оборонная промышленность США не готова к долгосрочному конфликту с Китаем

США не смогут противостоять Китаю в случае начала масштабных боевых действий с использованием «обычных вооружений», пишет The Hill со ссылкой на данные Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Отмечается, что американская оборонная промышленность не готова к долгосрочному противостоянию с Пекином. Подчеркивается, что США исчерпают высокоточные и дальнобойные боеприпасы менее чем за неделю в случае войны.

Эксперты говорят, что конфликт на Украине выявил недостатки оборонной промышленности США. Американские запасы некоторых боевых систем, в том числе ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger, истощаются.

Ранее сообщалось, что ВС РФ в ходе спецоперации показали отличную выучку и способность решать любые боевые задачи, передает Infox.
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