CSIS: оборонная промышленность США не готова к долгосрочному конфликту с Китаем

США не смогут противостоять Китаю в случае начала масштабных боевых действий с использованием «обычных вооружений», пишет The Hill со ссылкой на данные Центра стратегических и международных исследований (CSIS).
Отмечается, что американская оборонная промышленность не готова к долгосрочному противостоянию с Пекином. Подчеркивается, что США исчерпают высокоточные и дальнобойные боеприпасы менее чем за неделю в случае войны.
Эксперты говорят, что конфликт на Украине выявил недостатки оборонной промышленности США. Американские запасы некоторых боевых систем, в том числе ПТРК Javelin и ПЗРК Stinger, истощаются.
Ранее сообщалось, что ВС РФ в ходе спецоперации показали отличную выучку и способность решать любые боевые задачи, передает Infox.