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В Саранске легковушка протаранила экскаватор

Происшествия
В Саранске легковушка протаранила экскаватор

Сотрудники УГИБДД России по Мордовии рассказали о ДТП в Саранске с участием легковушки и спецтехники.

По данным ведомства, дорожный инцидент произошел вечером на улице Севастопольской. Водитель «Хэндэ Соната» не рассчитал скорость и дистанцию, поэтому допустил столкновение с ехавшим впереди экскаватором «Коматсу», сообщают «Известия Мордовии».

В итоге сам 30-летний виновник ДТП оказался пострадавшим. Его госпитализировали в одну из больниц Саранска с травмами средней тяжести. В ходе расследования ДТП попутно выяснилось, что у водителя экскаватора нет полиса ОСАГО.
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