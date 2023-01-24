В Саранске легковушка протаранила экскаватор

Сотрудники УГИБДД России по Мордовии рассказали о ДТП в Саранске с участием легковушки и спецтехники.
По данным ведомства, дорожный инцидент произошел вечером на улице Севастопольской. Водитель «Хэндэ Соната» не рассчитал скорость и дистанцию, поэтому допустил столкновение с ехавшим впереди экскаватором «Коматсу», сообщают «Известия Мордовии».
В итоге сам 30-летний виновник ДТП оказался пострадавшим. Его госпитализировали в одну из больниц Саранска с травмами средней тяжести. В ходе расследования ДТП попутно выяснилось, что у водителя экскаватора нет полиса ОСАГО.