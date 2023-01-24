РИА Новости: Польша возомнила себя спасительницей Европы

Польша решила, что может спасти Европу, безоговорочно встав на сторону Украины. Такое мнение выразил журналист Петр Акопов.
В статье для РИА Новости таким образом он прокомментировал обвинения главы польского правительства Матеуша Моравецкого в адрес Германии за нежелание полностью поддерживать Украину. Он также предупредил, что Варшава якобы поможет Киеву одержать победу в конфликте, оставив Берлин в аутсайдерах.
По словам аналитика, Польша вообразила себя спасительницей Европы. Она хочет убедить Запад, что лишь с ее помощью он одолеет Россию, потому что поставки на Украину возможны через территорию республики.
«Именно это поляки и пытаются продать Западу, но для понимания роли Польши важнее другое. Беда поляков в том, что они хотят занять в глазах немцев чужое место — место России», — объяснил Акопов.
Ранее стало известно, что сотрудники Польского института международных отношений потребовали от Европейской службы внешних действий докладывать о «шпионской деятельности» России в объединении.