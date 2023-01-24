В ООН рассказали о риске роста торговли людьми из-за украинских беженцев

Однако ООН отмечает, что наплыв украинских беженцев может спровоцировать новый рост случаев торговли людьми. Конфликт на Украине увеличил число жертв, найденных в Европе в 2016 году, в четыре раза. Ожидается, что жертв впоследствии станет больше.