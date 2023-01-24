В ООН рассказали о риске роста торговли людьми из-за украинских беженцев

Украинский кризис может спровоцировать рост случаев торговли людьми в Европе. Об этом говорится в новом докладе ООН.
Как сообщает Управление ООН по наркотикам и преступности, за годы пандемии коронавирусной инфекции число известных жертв торговли людьми снизилось впервые за 20 лет на 11%.
Аналитики считают, что снижение количества случаев торговли людьми может объясняться несколькими факторами. Среди них введенные профилактические ограничения во время пандемии и более сложный поиск потенциальных жертв, передает агентство Reuters.
Однако ООН отмечает, что наплыв украинских беженцев может спровоцировать новый рост случаев торговли людьми. Конфликт на Украине увеличил число жертв, найденных в Европе в 2016 году, в четыре раза. Ожидается, что жертв впоследствии станет больше.