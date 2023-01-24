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Бывшее подразделение KFC в России подало заявку на регистрацию бренда Rostic's

Общество
Бывшее подразделение KFC в России подало заявку на регистрацию бренда Rostic's

Роспатент рассматривает заявку бывшего российского подразделения сети заведений быстрого питания KFC на регистрацию нового бренда.

Соответствующий документ оказался в распоряжении агентства городских новостей «Москва». Из него следует, что бывшее подразделение KFC в России желает зарегистрировать товарный знак Rostic's по классам международной классификации товаров и услуг №29, 30 и 45. Это позволит бренду изготавливать и продавать, в том числе, куриные наггетсы, картофельные чипсы, какао, блюда из курицы, рыбы и мяса. Также предполагается, что Rostic's сможет осуществлять доставку еды.

Заявку на регистрацию товарного знака подала компания «Ям! Ресторантс интернэшнл Раша Си Ай Эс», которая сменила название на ООО «Юнирест».
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