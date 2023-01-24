Бывшее подразделение KFC в России подало заявку на регистрацию бренда Rostic's

Соответствующий документ оказался в распоряжении агентства городских новостей «Москва». Из него следует, что бывшее подразделение KFC в России желает зарегистрировать товарный знак Rostic's по классам международной классификации товаров и услуг №29, 30 и 45. Это позволит бренду изготавливать и продавать, в том числе, куриные наггетсы, картофельные чипсы, какао, блюда из курицы, рыбы и мяса. Также предполагается, что Rostic's сможет осуществлять доставку еды.