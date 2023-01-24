Бывшего директора новосибирского театра «Красный факел» Кулябина заподозрили в растрате

Сотрудники правоохранительных органов заподозрили бывшего директора новосибирского театра «Красный факел» Александра Кулябина в растрате в особо крупном размере. В настоящий момент мужчину задержали, а по месту его жительства провели обыски, сообщает прокуратура Новосибирской области.
В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Растрата денежных средств в особо крупном размере»). По данным прокуратуры, ущерб, причиненный действиями Кулябина, составил более 1,8 млн рублей.
Оперативные мероприятия в отношении экс-директора драмтеатра проводились сотрудниками прокуратуры, ФСБ и МВД России по Новосибирской области. В настоящий момент решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.