Власти Москвы зафиксировали рекордное число заключенных браков в 2022 году

Московские ЗАГСы зарегистрировали рекордное количество браков в 2022 году. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, в российской столице побили рекорд столетней давности.
Согласно статистическим данным, в 2022 году в Москве было зарегистрировано 100 613 браков, что стало самым высоким показателем за последние 105 лет. При этом подчеркивается, что отметка в 100 тысяч зарегистрированных браков превышается лишь второй раз в истории. Впервые это произошло в 2014 году.
Особой популярностью среди жителей российской столицы в 2022 году пользовались «красивые даты». Так, 22 февраля поженились примерно 1,5 тысячи пар, а 11 ноября — около тысячи человек. Популярным также оказался День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.
Как сообщает газета «Петербургский дневник», в конце декабря 2022 года в Ленинградской области было зафиксировано рекордное количество регистраций брака — 163. По словам представителей пресс-службы администрации региона, причина такого ажиотажа им не известна.