Власти Москвы зафиксировали рекордное число заключенных браков в 2022 году

Согласно статистическим данным, в 2022 году в Москве было зарегистрировано 100 613 браков, что стало самым высоким показателем за последние 105 лет. При этом подчеркивается, что отметка в 100 тысяч зарегистрированных браков превышается лишь второй раз в истории. Впервые это произошло в 2014 году.