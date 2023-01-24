Четыре человека погибли и три пострадали в ДТП со скорой под Новосибирском

Смертельное ДТП произошло на трассе в Новосибирской области. В результате происшествия погибли четыре человека погибли и еще трое пострадали.
По данным полиции, на автодороге «Северный обход» в Коченевском районе водитель скорой помощи столкнулся с ограждением, после чего автомобиль оказался на встречной полосе, где врезался в легковой Mitsubishi. В результате начался пожар.
Жертвами происшествия стали водитель Mitsubishi и его пассажир, а также два пассажира скорой помощи. Также в больницу доставили водителя УАЗа и двух пассажиров иномарки. Полиция начала проверку по факту произошедшего.