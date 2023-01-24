Экс-депутат Худяков высказался про «запасные аэродромы» Ксении Собчак

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак, по слухам, готовится покинуть Россию. Как отметил депутат Государственной думы VI созыва Роман Худяков, знаменитость всегда умела зарабатывать деньги, жить на широкую ногу и строить «запасные аэродромы».
По словам экс-парламентария, покидать Россию закон Собчак не запрещает, да и сами жители страны, по его словам, только и ждут, когда она уедет за рубеж.
«А где же будет жить Ксения Анатольевна с мужем и сыном от Максима Виторгана? Мы видели, как ловко она умудряется быстрее всех получить израильский паспорт, а потом с ним пересечь границу — когда внезапно оказывается «в беде». Наверное, в съемной двушке где-нибудь в Бутово? Или в Марьино? Не нужен ей «берег турецкий и прочие страны ей не нужны?» — написал он в личном Telegram-аккаунте.
Худяков добавил, что, по некоторым данным, Собчак успешно выводит деньги за границу, называя это «диверсификацией вкладов». Помимо этого, на продажу выставлен ее роскошный дом.