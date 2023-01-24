«Закон об иудах» и другие способы лишения финансирования предателей обсудят в «Патриоте»

Стали ли успешными за рубежом те из представителей СССР или России, что покинули страну? Почему именно лишение денег и упоминаний в прессе наиболее серьезно ударит по предателям? Так ли важно, что говорит о политике малообразованная певичка? Почему российские артисты послушно повторяют нацистские лозунги за рубежом, как это сделал Валерий Меладзе? Посольство США потребовало восстановить в театре Дмитрия Назарова – нужно послушаться? Кто виноват в том, что больше всего денег в стране получали именно предавшие страну – госаппарат, чиновничество, Министерство культуры, Министерство по печати? Почему издательства и книжные магазины продвигают в основном произведения покинувших страну писателей или иностранцев, но не тех, кто живет и работает в стране?