«Закон об иудах» и другие способы лишения финансирования предателей обсудят в «Патриоте»

В Государственной думе подготовлен закон «О забвении» в отношении тех представителей шоу-бизнеса, кто своими действиями или пропагандой наносит ущерб Российской Федерации. Предполагается, что актеры, певцы или писатели не смогут получать бюджетное финансирование и рекламу, если действуют против интересов России. Этот законопроект в соцсетях назвали «Законом об иудах».
Стали ли успешными за рубежом те из представителей СССР или России, что покинули страну? Почему именно лишение денег и упоминаний в прессе наиболее серьезно ударит по предателям? Так ли важно, что говорит о политике малообразованная певичка? Почему российские артисты послушно повторяют нацистские лозунги за рубежом, как это сделал Валерий Меладзе? Посольство США потребовало восстановить в театре Дмитрия Назарова – нужно послушаться? Кто виноват в том, что больше всего денег в стране получали именно предавшие страну – госаппарат, чиновничество, Министерство культуры, Министерство по печати? Почему издательства и книжные магазины продвигают в основном произведения покинувших страну писателей или иностранцев, но не тех, кто живет и работает в стране?
На эти и другие вопросы в студии медиацентра «Патриот» ответят художник, публицист, президент Ассоциации творческих объединений Северо-Запада в программе «Культурные явления» Евгений Антипов и гость программы, петербургский поэт, руководитель творческого сообщества «Молодой Петербург Алексей Ахматов.
Эфир состоится 24 января, во вторник, в 11:00.
Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы заблаговременно в WhatsApp +79006216038, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.
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Прямой эфир пройдет здесь.
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