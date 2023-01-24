Осужденный за растление малолетнего депутат Самсонов был освобожден с поста в Приморье

Приморский парламентарий Артем Самсонов был снят с должности замглавы комитета Законодательного собрания региона. Такая информация была обнародована 24 января.
Напомним, что депутата ранее осудили за растление малолетнего мальчика, возраст которого не достиг 14-летия. При этом сам он вину не признает. Как стало известно позже, Самсонов лично подал прошение об отставке. Его заявление было удовлетворено приморским комитетом Заксобрания.
«Освободить Самсонова Артема Анатольевича от должности заместителя председателя комитета законодательного собрания по региональной политике, законности и международному сотрудничеству по его письменной просьбе», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что российским парламентариям могут разрешить размещать свои декларации без опубликования персональных сведений.