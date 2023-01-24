Осужденный за растление малолетнего депутат Самсонов был освобожден с поста в Приморье

Напомним, что депутата ранее осудили за растление малолетнего мальчика, возраст которого не достиг 14-летия. При этом сам он вину не признает. Как стало известно позже, Самсонов лично подал прошение об отставке. Его заявление было удовлетворено приморским комитетом Заксобрания.