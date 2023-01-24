В ДНР ожидают прибытия 300 наемников в зону СВО для обслуживания западных танков

Ряды украинских войск могут пополнить еще не менее 300 иностранцев, если будут согласованы поставки западных танков ВСУ.
В силовых ведомствах ДНР сообщили ТАСС, что украинские военные не смогут самостоятельно обслуживать натовские танки. Отмечается, что иностранцы будут не только ремонтировать, но и управлять тяжелыми боевыми машинами.
«Речь о танковом батальоне, а это не только 40-42 танка, но и от 350 до 375 человек личного состава», — сказано в сообщении.
Подчеркивается, что танки западного производства оснащены сложными приборами наблюдения и разведки, навигационными системами.
Ранее стало известно, что российские войска в ходе СВО высокоточными ударами поразили Житомирский бронетанковый завод, передает Infox.