Огонь уничтожил частный дом в Благовещенске

В главном управлении МЧС России по Амурской области оценили последствия пожара в Благовещенске.
По данным ведомства, на тушение частного жилого дома в Благовещенске, расположенного в Линейном переулке был направлен отряд пожарных из 16 человек и четыре единицы спецтехники. Из-за позднего обращения за помощью огнеборцы прибыли на место, когда все строение уже было объято пламенем, сообщает AmurInfo.
Сбить огонь удалось всего за четверть часа, но он уже успел уничтожить строение практически полностью. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации отопительной печи. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших.