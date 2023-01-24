Огонь уничтожил частный дом в Благовещенске

По данным ведомства, на тушение частного жилого дома в Благовещенске, расположенного в Линейном переулке был направлен отряд пожарных из 16 человек и четыре единицы спецтехники. Из-за позднего обращения за помощью огнеборцы прибыли на место, когда все строение уже было объято пламенем, сообщает AmurInfo.