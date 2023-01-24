Депутат Милонов предложил награждать многодетных отцов знаками отличия

В своем обращении парламентарий подчеркнул, что в России взят курс на поддержку института семьи и деторождения. В рамках этой политики были введены знаки отличия, звания и меры поощрения для многодетных матерей, однако многодетным отцам они не выдаются. По мнению Милонова, введение знака отличия для отцов положительно скажется на ситуации.