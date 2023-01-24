Депутат Милонов предложил награждать многодетных отцов знаками отличия

Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением ввести новый знак отличия для многодетных отцов. Он является аналогом знака «Мать-героиня».
В своем обращении парламентарий подчеркнул, что в России взят курс на поддержку института семьи и деторождения. В рамках этой политики были введены знаки отличия, звания и меры поощрения для многодетных матерей, однако многодетным отцам они не выдаются. По мнению Милонова, введение знака отличия для отцов положительно скажется на ситуации.
«Введение такого знака на федеральном уровне помогло бы как уже существующим семьям, так и послужило бы делу пропаганды крепкого брака, ответственности и отцовства», — приводит его слова RT.
Подчеркивается, что Милонов предлагает награждать такими знаками многодетных отцов, демонстрирующих подлинный пример отцовской заботы, труда и ответственности по отношению к своим семьям.