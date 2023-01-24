Уехавшие из России Наталья Подольская и Владимир Пресняков обманули сына

Эстрадный певец, музыкант-клавишник и композитор Владимир Пресняков отправился на отдых вместе со своей супругой — певицей Натальей Подольской. Как призналась жена артиста, им пришлось соврать старшему отпрыску, чтобы покинуть Россию.
По словам Подольской, они с Пресняковым не стали посвящать наследника, оставшегося в Москве с бабушками и нянями, во все детали своей поездки на Мальдивы.
«Теме наплели, что мы лечиться поехали в санаторий. С три короба наврали, но он, похоже, нам не верит», — рассказала она в социальных сетях.
Артистка добавила, что с момента рождения сына Ивана эта поездка — их с Пресняковым первый отпуск, который они проводят только вдвоем.