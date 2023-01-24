Принц Гарри может появиться на коронации Карла III после скандала с автобиографией

Младший сын короля Великобритании Карла III принц Гарри Сассекский может принять участие в церемонии коронации своего отца в мае 2023 года.
После смерти королевы Елизаветы II ее пост занял Карл III, коронация короткого состоится с 6 по 8 мая. Согласно плану церемонии, опубликованному в Сети пресс-службой Букингемского дворца, сопровождать короля будут ближайшие члены его семьи, среди которых старший сын принц Уильям Уэльский с женой и детьми, а также младший брат принц Эндрю Йоркский.
Кроме того, по информации «СтарХита», в торжестве может поучаствовать и принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл. В середине января герцог Сассекский выпустил скандальную автобиографию с названием «Запасной», в которой раскритиковал британскую монархию и рассказал о своем сложном детстве в тени старшего брата – наследника.
Напомним, ранее Букингемский дворец уведомил, что все герцоги, в том числе и принц Гарри, не будут приклонять колено перед Карлом III как дань уважения монарху. Решение принял сам король.