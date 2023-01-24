Принц Гарри может появиться на коронации Карла III после скандала с автобиографией

Кроме того, по информации «СтарХита», в торжестве может поучаствовать и принц Гарри вместе с супругой Меган Маркл. В середине января герцог Сассекский выпустил скандальную автобиографию с названием «Запасной», в которой раскритиковал британскую монархию и рассказал о своем сложном детстве в тени старшего брата – наследника.