Айза Лилуна-Ай объяснила, почему ее сравнивают с Гурченко после пластики

После подтяжки лба и бровей одутловатость на лице звезды сохранялась целый год. При этом она была предупреждена обо всех рисках, но очень хотела добиться желаемого результата. Айза заявила, что это была ее последняя операция, потому что она начинает переживать из-за последствий для сердца.