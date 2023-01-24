Айза Лилуна-Ай объяснила, почему ее сравнивают с Гурченко после пластики

Модель и бизнесвумен Айза Лилуна-Ай объяснила, почему ее сравнивают с народной артисткой СССР Людмилой Гурченко. Всему виной большое количество пластических операций.
Айза является давней поклонницей пластической хирургии. Знаменитость увеличила грудь и ягодицы, сделала подтяжку лба и бровей, изменила форму лица и сделала множество косметических процедур. Поклонники стали сравнивать модель с Гурченко, которая старалась сохранить молодость с помощью пластики. Бизнесвумен призналась, что полностью доверяет своему хирургу.
«У меня просто прекрасный хирург. Я ему доверяю. Однажды пришла и сказала: «Делай что хочешь». Три дня назад попросила уменьшить нос, он меня выгнал», — рассказала Айза в Rutube-шоу «Злые языки».
После подтяжки лба и бровей одутловатость на лице звезды сохранялась целый год. При этом она была предупреждена обо всех рисках, но очень хотела добиться желаемого результата. Айза заявила, что это была ее последняя операция, потому что она начинает переживать из-за последствий для сердца.