Диетолог Соломатина перечислила фрукты, которые нельзя хранить рядом

Некоторые фрукты лучше не хранить друг с другом. Причины этого объяснила диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.
По словам специалиста, лучше отказаться от совместного хранения яблок и апельсинов. Между ними запускаются процессы созревания, а затем гниения. Также в одну корзину с яблоками не следует класть бананы.
«Чтобы ускорить созревание, в качестве рекомендации бананы или яблоки кладут рядом с каким-то продуктом, например, с авокадо», — сообщила Соломатина в беседе с NEWS.ru.
Некоторые фрукты полезны детям для укрепления их иммунитета. В рацион ребенка следует включить ананас, яблоки и все виды цитрусовых, а также груши, передает «Ридус».