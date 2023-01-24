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Диетолог Соломатина перечислила фрукты, которые нельзя хранить рядом

Общество
Диетолог Соломатина перечислила фрукты, которые нельзя хранить рядом

Некоторые фрукты лучше не хранить друг с другом. Причины этого объяснила диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По словам специалиста, лучше отказаться от совместного хранения яблок и апельсинов. Между ними запускаются процессы созревания, а затем гниения. Также в одну корзину с яблоками не следует класть бананы.

«Чтобы ускорить созревание, в качестве рекомендации бананы или яблоки кладут рядом с каким-то продуктом, например, с авокадо», — сообщила Соломатина в беседе с NEWS.ru.

Некоторые фрукты полезны детям для укрепления их иммунитета. В рацион ребенка следует включить ананас, яблоки и все виды цитрусовых, а также груши, передает «Ридус».
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