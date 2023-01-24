Россиянин Хачанов обыграл американца Корду и вышел в полуфинал Australian Open

Встреча завершилась досрочно из-за повреждения у соперника Хачанова. Россиянин к этому моменту вел со счетом 7:6 (7:5), 6:3, 3:0. Корда взял медицинский тайм-аут еще во втором сете. Соперником Хачанова по полуфиналу Открытого чемпионата Австралии станет победитель встречи между греком Стефаносом Циципасом и чехом Иржи Легечкой.