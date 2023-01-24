Академик РАН Онищенко предрек миру новые пандемии

Странам мира следует готовиться к новым пандемиям, заявил академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
В разговоре с ТАСС Онищенко выразил уверенность, что человечеству не удастся избежать новых пандемий. Эксперт рекомендовал тщательно готовиться к ним. Для этого, по его словам, необходимо научиться быстро диагностировать вирусы и столь же стремительно создавать вакцины.
Ранее Онищенко обращал внимание, что пандемия коронавируса начала «выдыхаться» и стала менее опасной для человечества. В то же время он назвал преждевременным отказ от необходимых мер предосторожности.
Напомним, 23 января число выявленных в России случаев коронавируса возросло на 4719. Днем ранее в стране поставили 5729 соответствующих диагнозов.