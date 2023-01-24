Академик РАН Онищенко предрек миру новые пандемии

В разговоре с ТАСС Онищенко выразил уверенность, что человечеству не удастся избежать новых пандемий. Эксперт рекомендовал тщательно готовиться к ним. Для этого, по его словам, необходимо научиться быстро диагностировать вирусы и столь же стремительно создавать вакцины.