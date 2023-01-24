Лукашенко сменил компьютер Apple в своем кабинете на отечественный Horizont

В рабочем кабинете президента Белоруссии Александра Лукашенко появился новый персональный компьютер. Место зарубежного образца от компании Apple заменил отечественный аналог Horizont.
Telegram-канал «Пул Первого» предоставил фотографии рабочего места белорусского лидера, на котором теперь красуется монитор с названием компании-производителя. Эту идею подал блогер Антон Шабашов. Лукашенко эта мысль понравилась, и он поручил в кратчайшие сроки выполнить задачу.
Ранее президент посетил выставку научно-технических достижений «Беларусь интеллектуальная» в Минске. Там он осмотрел стенд с компьютерами от Horizont и объявил, что уже распорядился установить в своем кабинете такой же.