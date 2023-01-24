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WSJ: бренд M&M's перестанет использовать своих персонажей в рекламе конфет

Общество
WSJ: бренд M&M's перестанет использовать своих персонажей в рекламе конфет

Бренд M&M's решил на неопределенный срок отказаться от использования популярных персонажей в рекламе. Об этом пишет Wall Street Journal.

Руководство бренда внесло небольшие изменения в образ своих «говорящих конфет», в том числе Красного и Желтого. Но публика обратила на это внимание и устроила бурную дискуссию в Сети.

«Мы понимаем — даже обувь конфетки может быть разъединяющей. Это последнее, что хотели M&M's, поскольку мы все стремимся объединить людей», — говорится в заявлении компании.

Знаменитые «говорящие конфеты» останутся в аккаунтах M&M's в социальных сетях. Но в февральской рекламе их место займет комик Майя Рудольф. Когда знаменитые персонажи вернутся «к работе», неизвестно.
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