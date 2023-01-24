Американский политик Каллесто предложил США выставить Украине счет вместо танков

Известно, что Правительство Украины уже долгое время просит у Запада бронетехнику, необходимую для начала наступательных действий. Президент страны Владимир Зеленский подчеркивал, что поставка нескольких десятков танков не изменит ситуацию, поскольку «у российской армии их тысяча».