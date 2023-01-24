Американский политик Каллесто предложил США выставить Украине счет вместо танков

Администрация Соединенных Штатов должна отправить Украине не новые американские танки, а счет. Такое мнение высказал бывший кандидат в конгресс от штата Флорида Чак Каллесто.
Он прокомментировал недавнее заявление сенатора-республиканца Линдси Грэма. Тот призвал Вашингтон отправить Киеву новые боевые машины. По мнению Грэма, этим США «откроют шлюзы» и вынудят Германию начать поставки собственной техники. Однако Каллесто резко раскритиковал предложение сенатора.
«Линдси Грэм только что призвал Соединенные Штаты направить танки (президенту Украины Владимиру) Зеленскому после его поездки на Украину. Единственное, что нам нужно отправить Зеленскому, — это счет», — написал политик в Twitter.
Известно, что Правительство Украины уже долгое время просит у Запада бронетехнику, необходимую для начала наступательных действий. Президент страны Владимир Зеленский подчеркивал, что поставка нескольких десятков танков не изменит ситуацию, поскольку «у российской армии их тысяча».