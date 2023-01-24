NYT: французский роман о Путине может изменить национальную политику Запада по Украине

Мее отметил, что в книге образ Путина описан благожелательно, что говорит о мягком отношении к российскому лидеру и возможности перемен во мнении страны о спецоперации. Высокую оценку произведению дал экс-глава МИД Франции Юбер Вердин. Он назвал его «невероятно правдоподобным» и посоветовал прочитать каждому. По мнению бывшего политика, если французский президент Эммануэль Макрон изучил «Кремлевского волшебника», то не придерживался бы такой агрессивной позиции по отношению к Москве.