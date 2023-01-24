NYT: французский роман о Путине может изменить национальную политику Запада по Украине

Роман французского писателя Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник» о президенте России Владимире Путине может повлиять на национальную политику по Украине. К такому выводу пришел обозреватель газеты New York Times (NYT) Констан Мее.
В книге представлен симпатический портрет российского президента, что вызывает опасения у западных критиков. Роман вышел в продажу после начала украинского конфликта и приобрел популярность в качестве «пособия для понимания Путина». По словам Мее, после выхода книги да Эмполи начали звать на телевидение в роли эксперта по событиям на Украине.
NYT обращает внимание, что во Франции литература продолжает оставаться поводом для политических обсуждений. Так, премьер страны Элизабет Борн положительно высказалась о романе, назвав его «отражением нынешней международной обстановки и конфликта на Украине».
Мее отметил, что в книге образ Путина описан благожелательно, что говорит о мягком отношении к российскому лидеру и возможности перемен во мнении страны о спецоперации. Высокую оценку произведению дал экс-глава МИД Франции Юбер Вердин. Он назвал его «невероятно правдоподобным» и посоветовал прочитать каждому. По мнению бывшего политика, если французский президент Эммануэль Макрон изучил «Кремлевского волшебника», то не придерживался бы такой агрессивной позиции по отношению к Москве.
Огромный фурор книга вызвала и среди обычных жителей Франции. Роман успел разойтись тиражом более 430 тысяч экземпляров.