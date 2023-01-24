Мария Максакова назвала Ларису Долину «мумией из фильма ужасов»

Оперная певица с Украины Мария Максакова продолжает критиковать российских звезд. На этот раз досталось 67-летней артистке Ларисе Долиной.
Звезда оперы уделила особое внимание внешности исполнительницы. Максакова съязвила, что на примере Долиной якобы можно увидеть негативные перемены в человеке, «который вовремя не ушел со сцены».
«Она — злая, одинокая, без корней. Она напрасно обижается, когда ее сравнивают с мумией из фильма ужасов», — высказалась певица в эфире YouTube-шоу «И грянул Грэм».
Недавно под раздачу Максаковой попала и коллега Долиной Полина Гагарина, которая в новогоднюю ночь исполнила хит Аллы Пугачевой. По словам оперной певицы, композиция в ее исполнении больше напоминала «Любовь, похожую на стон», а не на сон.