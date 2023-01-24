Мария Максакова назвала Ларису Долину «мумией из фильма ужасов»

Недавно под раздачу Максаковой попала и коллега Долиной Полина Гагарина, которая в новогоднюю ночь исполнила хит Аллы Пугачевой. По словам оперной певицы, композиция в ее исполнении больше напоминала «Любовь, похожую на стон», а не на сон.