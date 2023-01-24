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Бойцы ВС России показали применение «артиллерийских планшетов» для работы с «Мста-С»

Армия
Бойцы ВС России показали применение «артиллерийских планшетов» для работы с «Мста-С»

Для максимально оперативного обмена данными в зоне СВО российские военные применяют новые защищенные электронные планшеты, когда ведут огонь из гаубицы «Мста-С». Подробнее об этом рассказал командир батареи с позывным «Сура» в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.

По словам бойца, «артиллерийские планшеты» уменьшают срок поступления цели с командно-наблюдательных пунктов. «Сура» отметил, что благодаря этому военные могут работать непосредственно с огневым рубежом.

«К новым технологиям в последнее время внедряются такие технологии как артиллерийские планшеты... Сразу идет работа непосредственно с огневой позицией», — передает телеканал «Звезда» слова командира гаубичной батареи.

Тем временем военное ведомство сообщило, что российские беспилотники могут обнаруживать иностранных наемников из ВСУ путем биллинга сотовой связи. Боец с позывным «Старый» рассказал, что дроны «Орлан-10» способны вычислять дислокацию абонентов связи стандартов GSM и LTE.
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