Бойцы ВС России показали применение «артиллерийских планшетов» для работы с «Мста-С»

Для максимально оперативного обмена данными в зоне СВО российские военные применяют новые защищенные электронные планшеты, когда ведут огонь из гаубицы «Мста-С». Подробнее об этом рассказал командир батареи с позывным «Сура» в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.