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Врачи подтвердили улучшение состояния Назарбаева после операции

Общество
Врачи подтвердили улучшение состояния Назарбаева после операции

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул Национальный научный кардиохихургический центр в Астане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на медорганизацию.

Врачи провели 82-летнему Нурсултану Назарбаеву плановую операцию на сердце. Отмечается, что после хирургического вмешательства состояние бывшего президента Казахстана улучшилось.

«Он выписан в связи со стабилизацией и улучшением его состояния», — отметил собеседник агентства.

Назарбаеву провели операцию под руководством кардиохирурга Юрия Пя 20 января. Как отметил пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай, все прошло успешно.
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