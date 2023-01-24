Врачи подтвердили улучшение состояния Назарбаева после операции

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул Национальный научный кардиохихургический центр в Астане. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на медорганизацию.
Врачи провели 82-летнему Нурсултану Назарбаеву плановую операцию на сердце. Отмечается, что после хирургического вмешательства состояние бывшего президента Казахстана улучшилось.
«Он выписан в связи со стабилизацией и улучшением его состояния», — отметил собеседник агентства.
Назарбаеву провели операцию под руководством кардиохирурга Юрия Пя 20 января. Как отметил пресс-секретарь первого президента Казахстана Айдос Укибай, все прошло успешно.