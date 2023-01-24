Выводы ученых из КНР о замедлении вращения ядра Земли вызвали панику на Западе

Исследователи изучили сейсмические волны, спровоцированные землетрясениями, после чего пришли к выводу, что внутреннее ядро Земли за последние десять лет почти прекратило вращаться. Они не исключили, что прямо сейчас оно начинает вращение в обратную сторону.