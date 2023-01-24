Выводы ученых из КНР о замедлении вращения ядра Земли вызвали панику на Западе

Западные СМИ впали в панику после исследования китайских ученых И Яна и Сяодун Суна о замедлении вращения земного ядра. Результаты научной работы геологов были представлены в журнале Nature Geosience.
Исследователи изучили сейсмические волны, спровоцированные землетрясениями, после чего пришли к выводу, что внутреннее ядро Земли за последние десять лет почти прекратило вращаться. Они не исключили, что прямо сейчас оно начинает вращение в обратную сторону.
После публикации статьи западные журналисты начали рассуждать о влиянии ядра Земли на процессы, которые сейчас происходят на планете. Американская газета Washington Post выпустила материал, в котором призвала задуматься о том, как ядро сказывается на продолжительности дня и колебании магнитного поля.
Авторы New York Times назвали полученные в Китае выводы подготовкой к «разрушающему мир блокбастеру». Вместе с этим они попросили читателей не беспокоиться по этому поводу.
Российский астроном Геннадий Борисов ранее предупредил о приближении к Земле неизвестного ранее астероида. Космический объект получил название 2023 BU и впервые был замечен всего несколько недель назад.