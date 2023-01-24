МИД России сообщил о просьбе Бразилии перенести ее председательство в БРИКС на 2025 год

Правительство Бразилии попросило Россию перенести ее председательство в БРИКС на 2025 год. Об этом сообщило Министерство иностранных дел РФ.
По информации ведомства, еще в 2019 году Бразилия предложила, чтобы «Россия взяла на себя эти функции в 2024 году», а само государство — уже в следующем году. Такая просьба связана с тем, что в 2024 году страна планирует возглавить «Группу двадцати», передает РИА Новости.
«Разумеется, мы положительно откликнулись на просьбу бразильских партнеров. Договоренность получила поддержку остальных участников "пятерки" и была закреплена путем обмена дипломатическими нотами», — добавили в ведомстве.
Ранее МИД России сообщил о понижении уровня дипломатических отношений с Эстонией. Такое решение связано с недружественным шагом со стороны властей Таллина.