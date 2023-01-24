МИД России сообщил о просьбе Бразилии перенести ее председательство в БРИКС на 2025 год

По информации ведомства, еще в 2019 году Бразилия предложила, чтобы «Россия взяла на себя эти функции в 2024 году», а само государство — уже в следующем году. Такая просьба связана с тем, что в 2024 году страна планирует возглавить «Группу двадцати», передает РИА Новости.

