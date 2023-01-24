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Рогов: российские военные вскрыли рубежи обороны ВСУ на Запорожском направлении

Армия
Рогов: российские военные вскрыли рубежи обороны ВСУ на Запорожском направлении

Наступление бойцов ВС России позволило вскрыть позиции украинских войск в Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Фронтовые рубежи удается отодвигать к северу региона благодаря тактическим успехам российских солдат и точной работе артиллерии и авиации, отметил политик. По словам Рогова, военнослужащие ВСУ каждый день теряют большое количество как личного состава, так и вооружений.

«Уже вскрыты позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны», — передает РИА Новости слова Рогова.

По словам чиновника, российские силы продолжают вести разведку боем на Запорожском направлении. Ранее Рогов отмечал, что основной ударный кулак ВС РФ в Запорожской области сосредоточен в районе городов Орехов и Гуляйполе.
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