Рогов: российские военные вскрыли рубежи обороны ВСУ на Запорожском направлении

Фронтовые рубежи удается отодвигать к северу региона благодаря тактическим успехам российских солдат и точной работе артиллерии и авиации, отметил политик. По словам Рогова, военнослужащие ВСУ каждый день теряют большое количество как личного состава, так и вооружений.