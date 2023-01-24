«Деградация»: Шахназарова возмутило «засилье» Зеленского на книжных прилавках Германии

Блогер и журналист Михаил Шахназаров, увидев книжную полку в одном из немецких магазинов, пришел в ужас. Его возмутило обилие книг о президенте Украины Владимире Зеленском.
Шахназаров поделился снимком из книжного магазина в Германии. На полке были произведения разных авторов о российском лидере Владимире Путине, а также об украинском президенте. Засилье книг о последнем вызвало негодование у Шахназарова.
«Германия продолжает деградировать. Но как же хорошо пишется на немецком фамилия Окурка — Селенский», — написал блогер в Telegram-канале.
Шахназаров регулярно критикует главу украинского государства. Недавно он написал язвительное стихотворение о Зеленском, напомнив о его проступках на посту президента.