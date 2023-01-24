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Pesti Sracok узнало о масштабной мобилизации в Закарпатье

Армия
Pesti Sracok узнало о масштабной мобилизации в Закарпатье

Большие потери ВСУ во время боев под Соледаром привели к проведению в Закарпатье самой масштабной мобилизации с начала конфликта. Об этом передает венгерское издание Pesti Srácok со ссылкой на местных жителей.

Только за последние дни в Закарпатье прибыли сотни украинских военнослужащих и правоохранителей, говорится в статье. Мужчин ловят на улицах, в общественном транспорте, кафе и даже заходят в дома.

Согласно информации журналистов, всего в Закарпатье планируется мобилизовать десять тысяч человек. На службу забирают даже 16-летних подростков, а без свидетельства о постановке на учет отказываются зачислять в вузы.

«В Мукачево, например, на днях закрыли целый рынок, вошли солдаты и полиция, и всех, кто выглядит годным к службе, погрузили в автобус и увезли», — отметил один из собеседников издания.

Соледар в Донецкой Народной Республике (ДНР) 11 января был освобожден от украинских войск. В штурме города участвовали только бойцы ЧВК «Вагнер», о чем ранее заявлял бизнесмен Евгений Пригожин.
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