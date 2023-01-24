Вышедшего из тюрьмы Эдварда Била проверяют по статье о дискредитации ВС России

Жорин отметил, что Биль стал еще более осторожным и аккуратным после выхода из колонии в ноябре 2022 года. Стоит отметить, что блогера приговаривали к заключению по делу о резонансном ДТП с участием пяти автомобилей в центре Москвы. Тогда в автоаварии серьезно пострадала женщина, которая после длительной комы оказалась прикована к инвалидной коляске.