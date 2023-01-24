Вышедшего из тюрьмы Эдварда Била проверяют по статье о дискредитации ВС России

Блогером Эдвардом Билом (настоящее имя – Эдуард Биль) вновь заинтересовались полицейские, хотя с момента выхода ютубера из мест не столь отдаленных не прошло и полугода. Парня проверяют по статье о дискредитации Вооруженных сил РФ, передает телеканал РЕН ТВ.
Журналисты сообщили, что в МВД 20 января поступило сообщение с призывом проверить деятельность блогера. Утверждалось, что Бил оскорбил военнослужащих ВС России в одной из своих публикаций. Однако звездный адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Эдуарда, заявил, что ему ничего неизвестно о претензиях в адрес своего подопечного.
«Я сомневаюсь, если честно, что Эдуард какие-то себе вольности позволил, которые могут граничить с нарушением закона», — заявил юрист, отметив, что пост, приписываемый блогеру, мог быть опубликован в не принадлежащем Билу аккаунте.
Жорин отметил, что Биль стал еще более осторожным и аккуратным после выхода из колонии в ноябре 2022 года. Стоит отметить, что блогера приговаривали к заключению по делу о резонансном ДТП с участием пяти автомобилей в центре Москвы. Тогда в автоаварии серьезно пострадала женщина, которая после длительной комы оказалась прикована к инвалидной коляске.