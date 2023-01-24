Портал StarHit рассказал, как сложилась судьба 76-летнего создателя «Бригады» Иншакова

Согласно материалу, артист много лет отдал спорту. Сначала он активно занимался гимнастикой, а позже перешел в борьбу и каратэ. Однако серьезная травма не позволила ему и дальше развиваться в этом направлении, после чего Александр Иншаков решил попробовать свои силы в кинематографе.