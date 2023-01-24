Портал StarHit рассказал, как сложилась судьба 76-летнего создателя «Бригады» Иншакова

Российский продюсер Александр Иншаков отметит 76-й день рождения в среду, 25 января. В честь предстоящего торжества портал StarHit опубликовал статью, посвященную интересным моментам из жизни создателя сериала «Бригада».
Согласно материалу, артист много лет отдал спорту. Сначала он активно занимался гимнастикой, а позже перешел в борьбу и каратэ. Однако серьезная травма не позволила ему и дальше развиваться в этом направлении, после чего Александр Иншаков решил попробовать свои силы в кинематографе.
Наиболее известной работой продюсера стал сериал «Бригада», сюжет которого основан на реальной истории из жизни специалиста. При этом кинолента создавалась с расчетом на участие актера Сергея Безрукова, с которым Александр Иншаков уже успел поработать к тому моменту.
В 2000 году на экраны вышел фильм «Рыцарский роман», положивший начало слухам об отношениях кинодела с актрисой Верой Сотниковой. Но вскоре поклонники выяснили, что коллеги по съемочной площадке питали друг к другу глубокую неприязнь.
В один из дней Вера Сотникова сорвала съемки, из-за чего подверглась жесткой критике со стороны экранного партнера. Ссора сильно повлияла на их дальнейшие отношения, но не помешала актерам достоверно сыграть влюбленных.
Тем не менее сердце Александра Иншакова отдано Марине Терентьевой. Их брак длится уже более 30 лет, хотя детей у пары так и не появилось. Однако 76-летний продюсер не исключает, что в будущем еще сможет обзавестись наследниками.
Ранее актриса Екатерина Климова призналась, что не может сочетать успешную карьеру с семейной жизнью. Артистке пришлось выбрать что-то одно, поэтому на личном фронте она часто сталкивается с неудачами.