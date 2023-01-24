Центробанк сообщил о подготовке проекта самозапрета на получение кредитов в России

Законопроект о самозапрете на получение кредитов для граждан готовят к внесению в Государственную думу. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
Согласно проекту, граждане смогут самостоятельно запрещать себе получение различных займов и кредитов. Такая опция появится на портале «Госуслуги». По информации Центробанка, данный законопроект уже прошел межведомственное согласование и получил концептуальную поддержку рынка, передает РИА Новости.
«Граждане смогут, зайдя на "Госуслуги", выставить себе запрет или ограничение на получение кредитов или займов. Выставленный самозапрет на "Госуслугах" автоматически будет попадать в бюро кредитных историй», — заявил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.
По его словам, финансовые организации «концептуально согласны» с данным предложением. Однако для реализации проекта необходимо внести изменения в законы о кредитных историях и потребительском кредите.