Полиция кастрировала 26-летнего парня на протесте против пенсионной реформы в Париже

Пострадавший мужчина заявил, что он делал фотографии митинга на свой телефон, когда один из силовиков сбил его с ног. После этого к ним подбежал второй полицейский, ударивший Ивана дубинкой в область паха. Избиение сумел заснять на видео один из журналистов – теперь 26-летний парень намерен идти в суд.