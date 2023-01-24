Полиция кастрировала 26-летнего парня на протесте против пенсионной реформы в Париже

Молодого парня лишили одного из яичек на митинге против повышения пенсионного возраста в Париже, пишет The Guardian. По словам 26-летнего Ивана, он просто снимал мирную демонстрацию на телефон, когда к нему побежали два жандарма.
Пострадавший мужчина заявил, что он делал фотографии митинга на свой телефон, когда один из силовиков сбил его с ног. После этого к ним подбежал второй полицейский, ударивший Ивана дубинкой в область паха. Избиение сумел заснять на видео один из журналистов – теперь 26-летний парень намерен идти в суд.
Автор The Guardian отмечает, что после избиения полицейский скрылся с места происшествия. Протестующие, в свою очередь, вскоре вытащили Ивана из толпы и отправили в больницу. По словам пострадавшего, в госпитале одно из его яичек опухло буквально до размеров теннисного мяча. Медиками было принято решение о проведении операции по удалению одного семенника.