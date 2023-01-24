Белорусское ТВ рассказало о новых провокациях от украинских пограничников

Бойцы погранслужбы Украины устраивают провокации на кордоне с Белоруссией, угрожая минским силовикам различными жестами и целясь в них из оружия. О провокациях украинской стороны на государственных рубежах рассказал телеканал «Беларусь 1».
В этом месяце в секторе, за который отвечает Мозырский пограничный отряд, украли белорусский погранстолб. Судя по следам на земле, знак унесли на территорию Украины. На месте инцидента работали следственные органы, по факту произошедшего в Белоруссии возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
В эфире «Беларусь 1» также показали, как ранее в другой белорусский пограничный знак воткнули копье с наконечником в виде крюка. Телеканал сообщил, что в октябре 2022 года на кордоне со стороны Украины на дерево повесили манекен в армейской экипировке. Журналисты также отметили, что украинцы минируют ЖД-пути и автодороги, оборудуют рвы и устанавливают мины вблизи белорусской границы.